Advogado postou vídeo da aeronave minutos antes de decolar e cair na Barra Funda

O advogado Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, uma das duas vítimas da queda do avião na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, divulgou em suas redes sociais um vídeo da aeronave minutos antes de decolar. As imagens foram compartilhadas em seu perfil no Instagram. Na legenda, ele escreveu: "São Paulo - Porto Alegre".

A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, por volta das 7h15. Conforme informações iniciais, o avião caiu logo em seguida, às 7h20. O piloto e o advogado morreram carbonizados. Outras seis pessoas que estavam na via ficaram feridas.

Carpena era sócio do escritório Carpena Advogados Associados, especializado em contencioso civil, tem atuação nacional. Além de inscrição na OAB do Rio Grande do Sul, ele tinha registros suplementares em outros oito Estados e no Distrito Federal.