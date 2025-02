Cinco brothers entram na Mira do Líder nesta sexta-feira no 'BBB 25'

Nesta sexta-feira, 7, algumas surpresas tomarão conta da casa do BBB 25. Durante a transmissão ao vivo, o líder João Gabriel terá que colocar cinco participantes Na Mira, indicando quem pode ser escolhido para o próximo Paredão.

Esta é a primeira semana da liderança individual e Gracyanne Barbosa está imune após voltar do Quarto Secreto. Até a semana passada, a liderança era em dupla, bem como o paredão era com as duplas, logo a mira do Líder também.

Além da escolha para colocar colegas de confinamento Na Mira, a dinâmica da semana segue com a prova do Anjo neste sábado, 8, que será autoimune. No domingo, 9, os brothers votam para a formação de um Paredão triplo.

Na terça-feira, 11, após a votação do público, será anunciado o sexto eliminado da temporada. E na próxima quarta-feira, 12, o Líder terá que escolher uma pessoa para ser "barrada no baile".

Veja como será a dinâmica dos próximos dias:

- 06/02 (quinta): Prova do Líder. João Gabriel foi o grande vencedor.

- 07/02 (sexta): Na Mira do Líder. Cinco pessoas serão escolhidas.

- 08/02 (sábado): Prova do Anjo, que será autoimune.

- 09/02 (domingo): Formação de paredão triplo.

- 11/02 (terça): Eliminação. Uma pessoa deixa o programa.