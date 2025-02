ONU diz que janeiro de 2025 foi o mais quente da história, superando limite do Acordo de Paris

Janeiro de 2025 foi o primeiro mês do ano mais quente já registrado, com a temperatura global 1,75ºC acima dos níveis pré-industriais, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU). O valor ultrapassa significativamente o limite de 1,5ºC estabelecido pelo Acordo de Paris em 2015 para conter os efeitos das mudanças climáticas.

A ONU classificou os dados como "surpreendentes", inclusive para especialistas do Copernicus, serviço climático europeu.

Segundo o órgão, janeiro foi o 18º dos últimos 19 meses em que a temperatura média global da superfície do ar permaneceu acima de 1,5ºC em relação à era pré-industrial.

"Janeiro de 2025 é mais um mês surpreendente, dando continuidade aos recordes de temperatura observados ao longo dos últimos dois anos, apesar do desdobramento das condições de La Niña no Pacífico tropical e de seu efeito temporário de resfriamento sobre as temperaturas globais", afirmou Samantha Burgess, líder estratégica de clima do Copernicus.

O relatório da ONU atribui o aumento das temperaturas principalmente à queima de combustíveis fósseis e ao desmatamento, que elevaram as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera a níveis recordes.

Em sua posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump retirou o país do Acordo de Paris, justificando a medida como um esforço para "acabar com as políticas de extremismo climático de Joe Biden", segundo a Casa Branca.