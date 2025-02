Trânsito na Av. Marquês de São Vicente é liberado após queda de avião

Com o fluxo interrompido desde a manhã desta sexta-feira, 7, devido à queda de um avião de pequeno porte, a Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, foi liberada às 14h45 nos dois sentidos para a circulação de veículos, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Segundo o Corpo de Bombeiros, houve dois mortos e seis feridos.

O acidente ocorreu na altura do número 2.154 da avenida, localizada na zona oeste de São Paulo. A aeronave teria começado a perder o controle na altura da esquina com a Avenida Nicolas Boer, segundo o tenente da Polícia Militar Jefferson de Souza, um dos primeiros a chegar no local.

O avião particular decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, por volta das 7h15, com destino a Porto Alegre, e a queda ocorreu logo em seguida na via, onde se chocou com a parte traseira de um ônibus que operava pela linha 8500/10 (Pirituba - Barra Funda) e pegou fogo. A queda ocorreu nas proximidades dos Centros de Treinamento do Palmeiras e do São Paulo.

Os dois mortos, que ficaram carbonizados, eram os ocupantes da aeronave. Um deles era o advogado Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, de Porto Alegre. Também estava na aeronave o piloto Gustavo Medeiros, que também não sobreviveu.

Cinco feridos estavam no ponto de ônibus - entre eles, uma idosa. Um motociclista que estava no local também se machucou - os seis tiveram ferimentos leves e foram atendidos. Eles não se queimaram porque o incêndio se alastrou pelo ônibus de forma lenta e foi extinto com menos de dez minutos.