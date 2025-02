BNDES e governo do RS assinam acordo de cooperação técnica para plano de resiliência climática

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o governo do Rio Grande do Sul assinaram nesta sexta-feira, 7, um acordo de cooperação técnica (ACT) para estruturar um plano estratégico de resiliência climática de médio e longo prazo que proteja o Estado contra os impactos dos eventos climáticos extremos.

Pelo ACT, o BNDES fará o planejamento do projeto RioS (Resiliência, Inovação e Obras para o futuro do Rio Grande do Sul), que tem como objetivo definir a estratégia estadual de resiliência climática da região hidrográfica do Rio Guaíba. O trabalho inclui a realização de estudos técnicos para projetos de adaptação climática e gestão de risco.

De acordo com o governador Eduardo Leite (PSDB), o Estado aplicou R$ 30 milhões nos estudos da região do Guaiba.

"Estamos dando um passo adiante na parceria com o BNDES", disse o governador gaúcho. "O primeiro tema um é o acordo para planejamento de resiliência do Rio Grande do Sul."

O BNDES e o governo gaúcho também assinaram, disse Leite, um termo aditivo a um contrato já existente para desenvolver o anteprojeto do Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (Cegird) e o Centro Estadual de Logística Humanitária do Estado do Rio Grande do Sul, além de ações de habitação social.

Além disso, o BNDES foi contratado pelo governo do Rio Grande do Sul para estruturar um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) para prover melhor eficiência em imóveis públicos subutilizados. O banco, no âmbito do contrato assinado, vai redirecionar parte dos imóveis para fortalecimento da Defesa Civil do Estado e para ações de Habitação Social.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que o BNDES agiu sob orientação do governo federal na atuação para a recomposição econômica e social do estado. Também frisou que o banco de fomento disponibilizou R$ 25,7 bilhões à recuperação econômica e social do estado atingido pelas enchentes.