Mulher encontra bala de fuzil no meio de pacote de pão de forma

Uma moradora do bairro do Flamengo, na Zona Sul, encontrou uma bala de fuzil dentro do pão de forma enquanto preparava o café da manhã desta sexta-feira (7).



A mulher verificou que a embalagem do produto estava com um furo do tamanho do projétil e que havia uma outra fatia perfurada. Nas imagens é possível ver que ela chegou a passar manteiga na fatia antes de perceber a presença do projétil.

Em entrevista ao portal de notícias 'G1', a moradora contou que comprou o pão em um mercado do bairro e que não houve registro de tiroteios na região nos últimos dias. Ela acredita que a bala tenha atingido o produto durante o transporte ou na fábrica, que fica nas proximidades do Complexo do Alemão, em Inhaúma, na Zona Norte.



A comunidade foi alvo recentemente de uma operação policial que terminou com seis mortos e moradores feridos no dia 24 de janeiro.