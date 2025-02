Amado Batista marca casamento com Miss 50 anos mais nova, diz colunista da Record

O cantor Amado Batista, de 73 anos, estaria de casamento marcado com Calita Franciele, miss 50 anos mais nova que ele. A cerimônia deve acontecer em 15 de março, em uma das fazendas do sertanejo. As informações são da jornalista Jakeliny Mendonça, titular de Goiânia da coluna A Hora da Venenosa, da TV Record.

Amado Batista assumiu o relacionamento há cerca de dois meses, em uma participação dele no programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili no SBT. Desde então, o casal está recebendo muitas críticas nas redes sociais por causa da diferença de idade.

Calita Franciele Miranda de Souza tem 23 anos e se apresenta no Instagram como bióloga e modelo. Ela é seguida por 205 mil pessoas e foi coroada Miss Universe Mato Grosso 2024 e Miss Campinápolis 2023/2024.

Apesar da informação da colunista de Goiânia, replicada pela jornalista Fabíola Reipert, titular da coluna em São Paulo, o casal ainda não se pronunciou oficialmente sobre os próximos passos do relacionamento.