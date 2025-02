Comerciário some após avisar família que estava sendo levado pela chuva em SP

Um homem de 24 anos desapareceu durante o temporal que atingiu a cidade de São Paulo na noite de quinta-feira, 6. Às 20h05, quando estava no Capão Redondo (zona sul), ele enviou mensagem para a família avisando que estava em um ponto de alagamento sendo levado pela água. Depois não deu mais notícias. O carro dele, um Hyundai iX35 preto, foi encontrado nesta sexta-feira dentro de um córrego que passa pelo bairro.

Erik Santos, que trabalhava como gerente em uma papelaria, trafegava pela rua Marmeleira da Índia quando alertou a família que estava com problemas com a chuva. "Preciso de socorro. Meu carro alagou. A chuva está me levando", afirmou o jovem em mensagens de aplicativo, segundo familiares.

A família avisou os bombeiros, que iniciaram buscas na mesma noite de quinta-feira. Eles trabalharam até a meia-noite, sem sucesso, e recomeçaram as buscas às 8h desta sexta-feira, 7, mas até a noite o rapaz não havia sido localizado.

Segundo familiares, Santos namora há oito anos e está com o casamento marcado. O casal comprou apartamento e planeja ter filhos.