Galpão desaba e deixa quatro pessoas feridas em Santos

O desabamento de um galpão no Terminal G3 do Porto de Santos deixou quatro feridos na manhã deste sábado (8), segundo informações da Defesa Civil. A estrutura de aproximadamente 2 mil metros quadrados e 12 metros de altura colapsou e caiu sobre quatro pessoas que trabalhavam no local.



As vítimas não ficaram soterradas. Uma delas está com traumatismo craniano e hemorragia interna e foi conduzida ao Pronto-Socorro da Santa Casa.



As outras vítimas tiveram ferimentos leves e foram conduzidas ao Pronto-Socorro da Unidade de Pronto Atendimento da zona noroeste.



A ocorrência mobilizou oito viaturas, entre equipes da Defesa Civil municipal, da polícia e do Corpo de Bombeiros. Ao menos dez bombeiros atuaram no resgate nesta manhã.