Altas Horas de hoje traz convidados como Depay, Lobão, MC Hariel e Ana Paula Renault

O Altas Horas de hoje, sábado, 8 de fevereiro de 2025, traz convidados conhecidos do mundo da música como Marina Lima, Lobão, MC Hariel, Salgadinho e Leizinho e Caramelo (Turma do Pagode), além das atrizes-cantoras Cleo e Sophie Charlotte, a ex-BBB Ana Paula Renault e o jogador de futebol do Corinthians Memphis Depay. Entre as músicas que serão apresentadas no Altas Horas de hoje estão:

Me Chama

Fullgás

Pessoa

Charme do Mundo

Não Quero Dinheiro

O Altas Horas de hoje vai ao ar na TV Globo, 23h05, após o BBB 25, e tem previsão de duração até à 0h55, dando lugar ao show de MC Cabelinho. O programa é apresentado por Serginho Groisman.