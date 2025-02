PGA Awards 2025: Anora é eleito Melhor Filme pelo Sindicato dos Produtores

O PGA Awards, prêmio do Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos, revelou neste sábado, 8, o grande vencedor de sua edição 2025: Anora.

O filme disputava com outros nove indicados: O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna: Parte Dois, Emilia Pérez, A Verdadeira Dor, Setembro 5, A Substância e Wicked.

O PGA Awards é um dos mais fortes termômetros em relação à principal categoria do Oscar, a de Melhor Filme, dado o longo histórico de coincidências de indicados e vencedores entre ambas. No ano passado, por exemplo, a lista de melhores filmes do PGA Awards e do Oscar foi idêntica, e Oppenheimer levou o prêmio nas duas ocasiões.

Neste ano, porém, houve algumas discrepâncias entre os indicados: o Oscar incluiu Nickel Boys e o brasileiro Ainda Estou Aqui, e deixou de fora A Verdadeira Dor e Setembro 5.

A cerimônia do Oscar, ápice da temporada de premiações do cinema, acontece no dia 2 de março, em Los Angeles.