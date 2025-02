Opção por deixar na mochila em escolas rende queixa em SP

A deputada estadual Marina Helou (Rede) entrou com representação no Ministério Público para uma "correta implementação da lei" que proíbe os celulares nas escolas de São Paulo. Segundo ela, as redes de ensino e colégios do Estado que estão permitindo que os alunos deixem os aparelhos nas mochilas estão descumprindo a legislação.

"Ficar na mochila não traz a totalidade dos benefícios para a aprendizagem e para a capacidade de atenção dos alunos porque eles podem tentar ver uma mensagem, uma atualização, já que estão perto do celular", diz a deputada ao Estadão. "A lei fala explicitamente que precisa ficar em um lugar sem possibilidade de acesso. A mochila é claramente um lugar acessível", diz Marina, que é autora da lei estadual sobre o assunto, sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em dezembro.

Já a Secretaria Estadual de Educação afirmou ao jornal que investe em conscientização e "inicialmente" o armazenamento dos celulares na rede estadual seria feito nas mochilas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.