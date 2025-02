Onda de calor atinge SP e outros Estados do Sudeste e Nordeste

Nos próximos dias uma onda de calor deve se estabelecer sobre áreas da região Nordeste e Sudeste do País, incluindo o Estado de São Paulo, de acordo com a Climatempo. O fenômeno que atinge o Sul brasileiro desde a semana passada também deve se estender pelo menos até esta segunda-feira, 10, caso o aviso não seja renovado.

De acordo com a Climatempo, a onda de calor, prevista para o período de 12 a 18 de fevereiro de 2025, poderá elevar os termômetros em 40°C em áreas do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a Grande Rio, no noroeste de Minas Gerais, no oeste da Bahia, no Vale do São Francisco, na Bahia, e na região de sertão entre Bahia, Pernambuco e Piauí.

Para as capitais São Paulo e Belo Horizonte, a expectativa é de temperatura de até 35°C. No caso de Vitória, de até 38°C.

Nesta segunda-feira, 10, a capital paulista amanheceu com tempo abafado e deve registrar sol forte e temperaturas elevadas. Permanece em estado de atenção para altas temperaturas desde a última quinta-feira, 6.

Além do calor, também há previsão de chuva. Entre o meio da tarde e o início da noite, a combinação de calor com a entrada da brisa marítima gera áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva, com potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

Conforme a Meteoblue, as temperaturas devem se manter acima dos 30ºC ao longo desta semana, com previsão de precipitações para todos os dias.

Rio Grande do Sul

A onda de calor que afeta grande parte do Estado do Rio Grande do Sul desde a semana passada deve permanecer, pelo menos, até a noite desta segunda-feira, de acordo com um alerta vermelho de grande perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na última quarta-feira, 5.

Na ocasião, o instituto também alertou para os riscos à saúde quando a temperatura máxima se mantém 5ºC acima da média por período maior do que cinco dias. É fundamental que as pessoas se mantenham hidratadas e busquem áreas arejadas nas horas mais quentes do dia.

Na última terça-feira, 4, o município de Quaraí, na fronteira com o Uruguai, registrou temperatura de 43,8°C, que é a maior temperatura já registrada no Rio Grande do Sul, desde o início do século XX, e também a maior temperatura no Brasil, até o momento, em 2025, segundo a Climatempo.