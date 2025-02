Polícia investiga golpe em anúncio de venda de carros usados que termina em sequestro e extorsão

Rio - A Polícia Civil investiga um golpe do falso anúncio de venda de carros usados, aplicado por traficantes na Baixada Fluminense. De acordo com o apurado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) anunciam veículos na internet com o objetivo de roubar os interessados, os sequestrando e extorquindo.

Conforme divulgado pelo 'Fantástico', da TV Globo, neste domingo (9), os criminosos criam o falso anúncio de venda como uma emboscada, marcam um encontro para mostrar o veículo e sequestram as vítimas. Em cárcere, elas são extorquidas e, para não matá-las, os suspeitos exigem dinheiro de parentes para resgate.

Ao menos 200 pessoas foram vítimas do crime nos últimos dois anos. Em um dos casos, um casal teve R$ 15 mil roubado.

"Eles viram uma nova forma de lucrar, além dos roubos de veículos convencionais. Eles sabem que a vítima tem aquele dinheiro para comprar aquele veículo. Seria um lucro certo conseguir pelo menos aquele montante", disse a delegada Cristiana Onorato ao 'Fantástico'.

A delegacia identificou 30 traficantes envolvidos no golpe. Cinco deles já tiveram a prisão decretada pela Justiça do Rio. Ainda de acordo com a delegada, quem recebe o dinheiro do crime na conta também será responsabilizado.

"Todas essas pessoas estão sendo responsabilizadas, inclusive as que emprestam a conta para receber esse dinheiro. Elas vão responder pelo mesmo crime dos assaltantes, ou seja, por roubo e extorsão", explicou.