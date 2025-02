Vídeo: Briga entre motoristas de van e ônibus termina com janela e retrovisor quebrados

Rio - O motorista de uma van e o condutor de um ônibus da linha 954 (Taquara x Recreio) protagonizaram uma briga de trânsito na noite deste domingo (9) na Rua Benvindo de Novaes, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento da confusão.



Segundo testemunhas, o conflito teria iniciado após o rodoviário "arrancar" o retrovisor do veículo utilitário durante uma colisão. No vídeo, o motorista da van aparece alterado com a peça na mão enquanto quebra a janela do ônibus.

RJ: Confusão entre motorista de Van e motorista de ônibus próximo ao Americas Shopping nessa noite de domingo. pic.twitter.com/DGlXTePH7T — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) February 10, 2025

Em nota, o Rio Ônibus informou que vai apurar a ocorrência de trânsito.