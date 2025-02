Ministra da Igualdade Racial desfilará na Unidos de Padre Miguel

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, vai desfilar no carnaval de 2025 no Rio de Janeiro pela Unidos de Padre Miguel. Na sexta-feira (7), a ministra visitou o barracão da escola de samba, onde foi recebida pelos diretores de carnaval Cícero Costa e Lara Mara, além dos carnavalescos Lucas Milato e Alexandre Louzada.

Durante a visita, Anielle Franco conheceu os preparativos da agremiação para o carnaval deste ano. Vencedora da Série Ouro no ano anterior, a Unidos de Padre Miguel será a primeira escola a desfilar no Grupo Especial em 2025, com um enredo que conta a história de Iyá Nassô, considerada percursora do candomblé no Brasil, e a herança cultural deixada por africanos escravizados no país.

“Ter Anielle conosco neste momento tão especial é um símbolo de reconhecimento e fortalecimento da nossa mensagem. Nossa escola sempre abraçou a luta pela igualdade e tê-la na avenida ao nosso lado será histórico”, destacou a diretora de carnaval Lara Mara.

*Estagiária sob supervisão de Vinícius Lisboa