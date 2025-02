'BBB 25:' Aline e Gracyanne discutem na academia

Aline e Gracyanne Barbosa tiveram um pequeno atrito na tarde desta segunda-feira, 10, no BBB 25. As sisters estavam na academia conversando sobre justificativas após votos na casa e se desentenderam ao comentar sobre o paredão da semana anterior, que mandou Gracy e a irmã Giovanna para a berlinda.

"Não precisava se justificar dizendo: 'Ah, votei em você porque você votou em mim'. E depois eu assisti um VT de você dando um motivo do porquê votou em mim", disse a musa fitness, que viu imagens selecionadas no Quarto Secreto.

Aline discordou de Gracyanne e afirmou que conversou com ela antes da dinâmica sobre os motivos que a levaram a votar na influenciadora. "Eu falei antes. Falei os dois motivos. Sabendo que eu não estava na sua lista de prioridades e vendo que você tinha uma relação legal com os meninos, pra mim eu seria opção para você (...) Eu queria ter visto vocês (Gracyanne e Giovanna) se posicionarem", rebateu a baiana.

A musa fitness continuou a conversa afirmando que ficou chateada de receber o voto de Aline, pois ela não teria feito o mesmo com a sister. "Se você tivesse o carinho que eu tenho por você, você teria me dado um toque", disse. "Eu não preciso do seu retorno pra pensar como eu penso, entendeu?", completou.