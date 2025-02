Lexa anuncia morte da filha com Ricardo Vianna: 'Dias mais difíceis da minha vida'

Lexa e Ricardo Vianna anunciaram nesta segunda-feira, 10, a morte de Sofia, filha do casal que nasceu prematura. A bebê nasceu no dia 2 de fevereiro e faleceu três dias depois, no dia 5. A cantora estava internada em São Paulo desde o dia 21 de janeiro com um quadro de pré-eclâmpsia.

"Foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muuuito desejada! Uma pré eclampsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha", explicou Lexa sobre o motivo da morte precoce da filha.

Lexa foi internada em 21 de janeiro e chegou a completar 6 meses de gravidez no hospital. No mês passado, ela já havia anunciado que não iria desfilar como rainha de bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval 2025 por motivos de saúde.





Na publicação em que anuncia a perda da filha, Lexa, de 29 anos, ainda revela que seu quadro também foi muito grave e raro como gestante. "Eu tomei AAS e cálcio na gestação toda, fiz um pré natal perfeito, fiz TUDO, mas minha pré eclampsia foi muito precoce, extremamente rara e grave… o meu fígado começou a comprometer, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também… mais um dia e eu não estaria aqui pra contar nem a minha história e nem a dela", escreveu.