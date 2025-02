'Emilia Pérez': Selena Gomez diz que 'um pouco da mágica despareceu' após polêmicas

Selena Gomez falou sobre as polêmicas envolvendo Emília Pérez, filme em que interpreta a personagem Jessi. A atriz foi homenageada no Festival de Cinema de Santa Bárbara neste domingo, 9, e lamentou a controvérsia envolvendo a produção.

"Parte da magia desapareceu. Mas escolho continuar orgulhosa do que fiz e sou grata. Vivo sem arrependimentos e faria esse filme várias vezes se pudesse", declarou durante o painel de homenageados do evento.

A artista ainda disse que a experiência de gravar Emília Pérez foi marcante em sua vida mesmo com as polêmicas envolvendo o longa.

"Só de ter alguém vendo algo em mim além do óbvio foi uma experiência tão especial. O diretor realmente confiou em mim, e fiquei muito grata porque consegui mostrar às pessoas que sou capaz de fazer mais. Espero que este seja apenas o começo para mim neste campo."

Entenda as polêmicas envolvendo Emília Pérez

Considerado o maior rival de Ainda Estou Aqui em premiações cinematográficas, Emília Pérez é o filme mais indicado ao Oscar 2025, com 13 categorias. Entretanto, algumas semanas após a divulgação de indicados ao prêmio, internautas resgataram publicações racistas e xenofóbicas de Karla Sofía Gascón, que interpreta a protagonista do filme.

Após a revelação, a atriz foi afastada da campanha do filme no Oscar e chegou a ser criticada por Jacques Audiard, diretor do filme, que afirmou que ela "está prejudicando pessoas que eram muito próximas a ela".

Entre as publicações descobertas pelos internautas, uma mostra Karla Sofía Gascón criticando sua colega de elenco, Selena Gomez, anos atrás.