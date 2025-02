'Vera está curada', comemora Rodrigo Faro em novo vídeo

Vera Viel emocionou os seguidores nesta segunda-feira, 10, ao compartilhar uma notícia muito aguardada. A mulher do apresentador Rodrigo Faro passou por exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e recebeu um resultado positivo: está curada do câncer.

Visivelmente emocionada, Vera relatou sua ida ao hospital logo pela manhã para realizar os exames de controle. "Gente, hoje, às seis da manhã, eu fui para o Einstein para fazer os meus exames, quatro meses após a cirurgia. Fiz o PET scan e a ressonância", contou em um vídeo publicado no Instagram.

Ao lado da esposa, Rodrigo Faro celebrou a vitória da família. "A gente sabia desde o começo que venceria essa batalha. Ela não tem mais essa doença, está curada", afirmou o apresentador, radiante com a notícia.

Agradecida pelo apoio, Vera fez questão de destacar a força que recebeu dos fãs. "Obrigada a todo mundo que orou e continua orando por mim. E agradecer a Deus, porque Ele, em sua misericórdia, me curou", declarou.

Faro também reforçou a importância da esposa em sua vida e celebrou o recomeço. "Ela me ajuda a vencer na vida, em qualquer lugar. Vida nova", disse ele.

Diagnóstico e tratamento

Vera Viel foi diagnosticada em outubro de 2024 com um sarcoma sinovial, um tipo raro de tumor, localizado na coxa. Ela passou por uma cirurgia para a retirada do tumor e, em seguida, enfrentou 33 sessões de quimioterapia, finalizadas no fim de dezembro.

Na época, ao compartilhar o tratamento contra a doença, Vera relembrou o impacto do diagnóstico. "Quando você recebe um diagnóstico desse, como aconteceu comigo... Estava tudo bem, sempre treinei muito, cuidei do corpo, e o mundo desabou sobre minha cabeça. Era um tumor raro... Mas quando você tem fé, acredita que vai dar certo", afirmou.