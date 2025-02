Vitória Strada critica justificativa de voto de Diego: 'Não cola mais'

A formação do Paredão do BBB 25 colocou Aline, Gabriel e Vitória Strada na berlinda, mas um dos assuntos que mais gerou repercussão foi a mudança de voto de Diego Hypolito. O ginasta afirmou que sua escolha foi baseada no "coração", mas essa justificativa não convenceu a atriz, que foi direta ao expressar sua opinião.





'Esse argumento não cola mais, dispara Vitória Strada





Na academia, Gracyanne Barbosa e Thamiris debateram a mudança de voto de Diego. Durante a conversa, Vitória foi enfática ao rebater o brother. "Por que esse argumento de votar com o coração não me pega mais, nesse caso? Porque assim... Se votar com o coração significa sempre votar em quem você teve atrito, então faça isso independentemente de estar com o seu na reta ou não."





A atriz ainda destacou que, quando Diego estava em risco, buscou aliança e votou estrategicamente. "No momento que estava com o dele na reta, veio até a gente e pediu proteção, quis votar junto. No momento que ele precisava se proteger, agiu de um jeito, e no momento que não estava em risco, agiu de outro", criticou.





Debate sobre coerência no jogo





Gracyanne Barbosa reforçou que Diego afirmou previamente que não votaria em Gabriel. "Ele falou que não votaria nele agora, nem até o fim do programa, para o Gabriel não puxar ele", relembrou. Thamiris também se mostrou insatisfeita: "Pô, ele foi lá, conversou com o Gabriel, alinhou que não votaria nele e esperou o moleque desarmar para votar nele", desabafou.





Gracyanne ainda pontuou a falta de reciprocidade na aliança de Diego: "Tem que ser a mesma medida. Quando você tá no risco, você conta com seus aliados e quando você não tá no risco, seus aliados podem contar com você igual".