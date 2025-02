Internada, Preta Gil reflete sobre o carnaval: 'Quero tudo isso outra vez'

Preta Gil resgatou lembranças do carnaval do ano passado e lamentou o fato de não poder celebrar o feriado este ano. A cantora, que está internada desde dezembro, afirmou que pretende voltar à folia quando estiver recuperada.

Em um dos registros, a filha de Gilberto Gil apareceu ao lado de suas amigas Ju de Paulla e Soraya Rocha. "Quero tudo isso outra vez", escreveu. Ela também resgatou imagens de quando estampou a capa de uma revista de moda brasileira.

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou o cancelamento do desfile oficial do Bloco da Preta, bloco de carnaval da cantora que acontece anualmente na capital carioca, no último dia 28.

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado e foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.

A última cirurgia de Preta Gil durou em torno de 20 horas, e também implicou na colocação de uma bolsa de colostomia definitiva.