SP sai do estado de atenção para alagamentos; capital tem ventos acima de 50 km/h

A Defesa Civil municipal colocou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos na tarde desta segunda-feira, 10. Inicialmente, o anúncio emitido às 16 horas destacou as zonas oeste, norte e leste, o centro e as Marginais Pinheiros e Tietê, mas passou a incluir o sul e sudeste da capital às 16h40.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE), porém, anunciou o término do estado de atenção para alagamentos às 17h45, quando passou a chover leve.

Moradores de partes da capital e da região metropolitana - como as zonas central, norte, leste e Guarulhos, por exemplo - chegaram a receber pelo celular alerta severo para temporais às 16h39.

Ventos acima de 50 km/h foram registrados na zona oeste e na região do Aeroporto de Guarulhos, e houve queda de granizo no Butantã, na zona oeste, e Freguesia do Ò, na zona norte.

O Corpo de Bombeiros relata ter recebido 26 chamadas para quedas de árvores, 56 chamadas para alagamentos ou enchentes (sendo 18 só em Guarulhos), e três chamadas para desabamento/deslizamento na Região Metropolitana da capital, entre 16h e 16h40 desta segunda. Não há informações de feridos.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE), as áreas de chuva se formaram em função do calor e a entrada da brisa marítima.

A capital paulista também está em estado de atenção para altas temperaturas desde a última quinta-feira, 6.

Segunda semana de fevereiro será de sol forte e calor

De acordo com o órgão da Prefeitura, o sol predomina na terça-feira, 11, com poucas nuvens e previsão de chuva rápida no período da tarde. Os termômetros devem registrar mínima de 21°C na madrugada e máxima de 32°C durante a tarde, com índices de umidade do ar em declínio e valores mínimos ao redor dos 35%.