Menina de 5 anos morre em acidente na rodovia dos Imigrantes; motorista recusa bafômetro

Uma menina de 5 anos que estava em um carro parado no acostamento morreu em um acidente na Rodovia dos Imigrantes, em São Vicente, na manhã de domingo, 9. Uma outra criança, de 6 anos, está internada em estado grave, segundo a polícia.

A suspeita de provocar o acidente, uma mulher de 29 anos cujo nome não foi divulgado, negou-se a fazer o exame do bafômetro e fugiu da unidade de saúde para onde foi levada, também conforme os policiais. Uma mulher que a acompanhava no carro afirmou à polícia que elas haviam consumido bebida alcoólica durante a noite e não tinham dormido. A reportagem não localizou a defesa de ambas.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um carro teve problemas mecânicos enquanto seguia rumo ao litoral e precisou parar no acostamento, na altura do km 46 da Rodovia dos Imigrantes, por volta das 10h. Outros dois carros com familiares e amigos dos ocupantes desse primeiro veículo pararam atrás. O último foi um Renault Logan preto onde estavam um casal de Sorocaba e três crianças - um menino de 8 anos e duas meninas, de 5 e 6 anos.

Enquanto isso, uma mulher de 29 anos seguia pela rodovia dos Imigrantes levando o filho de 3 anos e uma amiga dela. Próximo ao km 46, a mulher passou a trafegar pelo acostamento, e então bateu violentamente contra o Logan que estava parado. O carro foi prensado contra a mureta de concreto. O acidente ocorreu às 10h10.

Ysadora Emmanuelly Ferreira Rodrigues, a menina de 5 anos, foi levada à Santa Casa de Santos, mas morreu às 11h25. A outra menina que estava no Logan também foi levada à Santa Casa e, até a tarde desta segunda-feira, 10, estava internada em estado grave.

O menino foi levado junto com o pai ao Pronto-Socorro de Cubatão, onde fizeram exames que constataram não terem tido fraturas. O pai sofreu um corte no rosto. Ambos foram liberados.

Também para o Pronto-Socorro de Cubatão foram levados os três ocupantes do Fox. Nenhum deles teve ferimento grave. Embora todos já estivessem liberados pelo médico, a motorista foi embora sem cumprir burocracias administrativas, segundo a polícia.

O caso é investigado pela Delegacia de São Vicente. A passageira do Fox contou à Polícia Civil que havia conhecido a motorista horas antes, na madrugada de domingo, em um pagode em Osasco, na Grande SP. Dali foram a um baile funk, onde consumiram bebidas alcoólicas, e por volta das 7h decidiram seguir para a praia levando o filho da motorista.

Até esta segunda-feira, a polícia não havia conseguido localizar a motorista, que tem endereços em Osasco e Carapicuíba. Segundo a polícia, ela deve ser indiciada por homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente.

A menina de 5 anos será sepultada na tarde desta terça-feira em Sorocaba.