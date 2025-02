Dinâmica do Sincerão do 'BBB 25' tem 'climão' entre Gracyanne e Diogo

O quarto Sincerão do BBB 25 ocorreu nesta segunda-feira, 10. Na dinâmica, exibida parcialmente ao vivo na Globo, todos os brothers e sisters participaram e tiveram que apontar três "tipos/personagens" que estão presentes em todas as edições do Big Brother Brasil.

Eles escolheram quem desta temporada "ninguém vai lembrar", quem será "eliminado(a) com rejeição" e o "saboneteiro". Cada brother teve até 90 segundos para justificar suas escolhas. Apenas aquele apontado como saboneteiro não tinha direito de resposta.

Dentre os momentos mais acalorados, destacou-se a discussão de Aline e João Gabriel, onde a sister chamou o brother de "mentiroso". Depois, houve ainda um debate tenso ente Eva, Renata e Vitória. Mais tarde, Diogo Almeida e Gracyanne também trocaram farpas na hora de decidir quem iria fazer a penúltima escolha. O brother chamou a sister de "arrogante".

No início da dinâmica, também impressionou o tom do apresentador Tadeu Schmidt, claramente irritado pelo fato de alguns participantes não terem justificado suas escolhas da forma a qual ele julgava ser mais adequada ao quadro.

Aline foi escolhida mais vezes na categoria "saboneteiro", Vilma em "ninguém vai lembrar" e Diogo Almeida em "eliminado com rejeição".