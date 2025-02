Avião de pequeno porte cai, explode e deixa uma pessoa morta e outra ferida no sul da Bahia

Um avião de pequeno porte caiu e explodiu no município de Prado, extremo sul do Estado da Bahia, na segunda-feira, 10, e deixou uma pessoa morte e outra ferida. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal foi removida Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia. Já a pessoa com ferimentos foi atendida por socorristas e encaminhada para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o atual estado de saúde. Ainda não há informações sobre a identidade deles.

A aeronave de prefixo PU-DLG está registrada em propriedade de Mário Alessandro Gontijo de Melo, de acordo com as Consultas ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB). Foi fabricada em 2020 pela Montaer Ltda. Não há informações sobre a rota que ela fazia antes do registro do acidente.

O avião, que tem dois assentos, está registrado em categoria de aeronave leve esportiva especial. Tem operação negada para táxi aéreo. A situação de aeronavegabilidade está normal.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), órgão regional do CENIPA com sede em Recife (PE), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.

"Durante essa etapa, são aplicadas técnicas específicas por profissionais qualificados e credenciados, responsáveis pela coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, e pelo levantamento de outras informações necessárias à investigação", disse a Força Aérea Brasileira (FAB).

Na sexta-feira passada, dia 7, um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas. Restos de combustíveis se espalharam sobre um ônibus que estava na via e pegou fogo.