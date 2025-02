Madrugada pós-Sincerão no 'BBB 25' tem discussão na cozinha e choro de Diego Hypolito

A madrugada desta terça-feira, 11, foi marcada por discórdias após a dinâmica do Sincerão no BBB 25. Os brothers aproveitaram o jogo para reciclar mágoas e esclarecer confusões dentro da casa. Aline continuou a se desentender com os gêmeos João Pedro e João Gabriel, relembrou contragolpe com Gracyanne Barbosa e inocentou Diego Hypolito após citar o nome do ginasta ao vivo.

Veja o resumo completo da madrugada no 'BBB 25':

Explicando

Após se enrolar e ser chamada a atenção ao vivo, Aline explica suas escolhas no Sincerão a Vinícius.

Combinação

Diego Hypolito conversou com Eva e Renata e reforçou com as sisters que ele não combina votos na casa. O ex-atleta ainda comentou uma situação em que Renata não saiu da porta do banheiro para ele entrar.

'Zé Palestra'

Maike não gostou do posicionamento de Diego durante as justificativas no Sincerão.

Falou ou não?

João Pedro e João Gabriel tiraram satisfações com Diego sobre Aline ter apontado que o brother compartilhou uma conversa sobre a estratégia de voto dos dois. Minutos depois, Diego compartilhou a situação com Gracyanne. A musa fitness sugeriu que o ex-ginasta esclarecesse a situação com Aline na frente de todos os participantes.

Lugares diferentes

Em conversa com Diogo, Aline explicou o porquê da sua mágoa com João Gabriel ter sido mais intensa do que o desentendimento com ele.

A discórdia continua

Na cozinha, Aline e os gêmeos retomaram a discussão do Sincerão e novamente repassaram o pedido de desculpas que antecedeu a indicação da policial ao Paredão.

Sangue quente

A conversa na cozinha se estendeu ao desconforto de Diego Hypolito, e Gracyanne Barbosa defendeu o motivo dos gêmeos citarem o ex-atleta na dinâmica. Aline explicou que trocou o nome do ginasta com o nome de [João] Gabriel e que na verdade Diego não passou informações sobre os gêmeos.

Anjo

Diego se declarou para Guilherme e disse que torce para o pernambucano ser campeão do reality.

Desistir jamais

Sozinho na área externa, Diego Hypolito chorou e afirmou que não vai desistir.

Simples

Gracyanne repercutiu a situação entre Aline, os gêmeos e Diego na cozinha e deu sua opinião sobre o comportamento da Sister. No Quarto Nordeste, Aline também falou da musa e disse que não entendeu ter sido classificada como "saboneteira" por ela.

Confessionário (de novo)

Aline e Gracyanne voltaram a conversar sobre a dinâmica do contragolpe no Confessionário e a musa aconselhou a sister sobre Diogo.

Fortes

João Pedro acredita que Eva e Renata podem ter se arrependido de não ter jogado com eles. O líder João Gabriel acionou a Central e ouviu Thamiris falando sobre Diogo e Vilma. No papo, a sister declarou que não exclui o ator no dia a dia.

Insônia

Vitória Strada acordou antes do despertador do BBB e ficou sozinha na varanda na manhã desta terça-feira, 11.