Criatividade do Carioca para superar o calor bomba nas redes; temperaturas devem chegar a 40°C até domingo

O Rio de Janeiro tem enfrentado uma onda de calor nos últimos dias, e essa semana não vai ser diferente. De acordo com o ClimaTempo, não há previsão de chuva chance de chuva com a temperatura podendo chegar aos 40ºC em várias regiões da cidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o calor está acima da média para o mês de fevereiro, e a sensação térmica em alguns pontos do Rio chega a ser ainda mais intensa, o que tem deixado os cariocas em constante busca por uma sombra e um pouco de alívio.

E como bom carioca sabe, a criatividade não tem limites, principalmente quando o calor aperta! Foi o que ficou claro em um vídeo publicado pelo dançarino Fê Souza no TikTok na última quinta-feira (6). Nele, uma ambulante aparece se refrescando dentro de uma caixa d’água improvisada no meio da passarela do Metrô do Maracanã, ao lado de centenas de passageiros transpirando na estação. A cena inusitada, que chegou a mais de 300 mil visualizações, mostra que, quando o calor é de derreter, a solução é se jogar de cabeça na criatividade – ou na água fria!

Nos comentários, internautas se divertiram com a situação. “Tem coisas que a gente só vê aqui no Rio mesmo”, afirmou uma seguidora. “A gente parece que está dentro de um vulcão em erupção”, brincou outra. “O restante do Brasil tem que normalizar o fato de que o RJ é um país independente. Tem coisas que só se vê aqui”, disse um terceiro. Confira!