Gerente de bar é baleado no trabalho em tentativa de assalto em Nova Iguaçu

Rio - O gerente operacional Rodolfo Souza Fragoso, de 41 anos, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto no bar em que trabalhava na Avenida Abílio Augusto Távora, antiga Estrada de Madureira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (10). A vítima, atingida na cabeça, segue internada em estado gravíssimo no CTI do Hospital Geral do município.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20ºBPM (Mesquita) foram acionadas. No local, os agentes foram informados de que quatro homens armados anunciaram um assalto, começaram a recolher alguns pertences e atiraram contra os frequentadores. Ainda na ação, um policial militar, que estava de folga, reagiu e feriu um dos criminosos. Com ele, um revólver e uma moto foram apreendidos.

De acordo com a 52ª DP (Nova Iguaçu), o suspeito foi conduzido por policiais militares à delegacia e autuado em flagrante por tentativa de roubo.

Nas redes sociais, o proprietário do bar "Bené Steak House" contou que além de gerente, Rodolfo também é sócio do estabelecimento. O empresário Igor Gringo, que foi candidato a vereador de São João De Meriti, comentou ainda insatisfação com a segurança na região.

"Infelizmente, um elemento efetuou um disparo e acertou o nosso amigo, o nosso irmão. Ele está em estado gravíssimo, o tiro acertou sua cabeça e só Deus para salvá-lo nesse momento. Queríamos deixar nosso repúdio a Segurança Pública, porque infelizmente estamos a mercê da criminalidade. Aconteceu isso aqui, mas podia acontecer em qualquer lugar. Nosso amigo está entre a vida e a morte, vamos orar pra ver se Papai do Céu abençoa para que a gente possa voltar a sorrir", disse.

Na manhã desta terça (11), a caminho do hospital, Igor informou que Rodolfo segue lutando pela vida. "Continuem em oração, ele é um touro, está resistindo. Então, a oração está dando certo, vamos continuar torcendo. Que Deus possa fazer um milagre na vida dele e abençoe nossas vida, quem convivia com ele sabe a pessoa maravilhosa que ele é", disse.

Nos comentários, amigos e clientes também lamentaram a violência. "Rodolfo é um cara trabalhador, possui um filho pequeno, que tristeza o que ocorreu. Mas vamos orar pessoal, para Deus nada é impossível", disse um colega. "Ontem estive no bar e falei com o amigo, hoje essa notícia, porque sempre os bons? Força Rodolfão, tu vai sair dessa", relatou outro.

Devido ao ocorrido, o bar ficará fechado por tempo indeterminado.

Correria e tiroteio

O caso aconteceu no fim da tarde de segunda (10). Em outras imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a correria e gritaria no local. No vídeo, os bandidos aparecem armados na esquina do bar. Em seguida, um deles sai correndo e passa em frente ao portão de uma escola. Na sequência, na mesma rua, o criminoso aborda uma mulher e rouba um veículo. No momento da ação, as ruas estavam bastante movimentadas.

"Uma situação horrível! Horário de saída do colégio e nós, pais, saindo com nossos filhos pequenos, quando começa um tiroteio enorme. Um dos bandidos ainda passa pela porta do colégio armado, por pouco não adentrou. Foi uma correria para dentro da escola e ficamos por mais de 1 hora sem entender nada", contou uma testemunha.

Veja vídeo:

Troca de tiros próximo a praça do skate em Nova Iguaçu, tem 1 baleado pic.twitter.com/64n7GLS8eH — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) February 10, 2025