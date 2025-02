Onda de calor é ampliada no RS e atinge também Santa Catarina

A onda de calor que afeta grande parte do Estado do Rio Grande do Sul desde a semana passada deve permanecer, pelo menos, até a noite desta terça-feira, 11, de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta vermelho de grande perigo que teve início em 5 de fevereiro era válido até essa segunda-feira, 10, mas foi prorrogado. A expectativa é de temperaturas acima de 40°C.

Além do Estado gaúcho, também há dois alertas laranjas para municípios de Santa Catarina com validade até a tarde desta quarta-feira, 12. Eles estão com prazo entre 16 e 18h, podendo ser também estendidos.

Em razão do tempo bastante quente, o início do ano letivo em 2.320 escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, que começaria nessa segunda-feira, foi adiado para a próxima semana, por determinação judicial. No dia, o Inmet registrou 37,9°C em Porto Alegre, estabelecendo um novo recorde de calor para este ano. O índice anterior havia sido de 37,6°C, registrado em 4 de fevereiro.

Na terça-feira passada, 4, o município de Quaraí, na fronteira com o Uruguai, registrou temperatura de 43,8°C, que é a maior temperatura já registrada no Estado gaúcho, desde o início do século XX, e também a maior temperatura no Brasil, até o momento, em 2025, segundo a Climatempo.

Além do calor, parte do Rio Grande do Sul também tem alerta amarelo para o risco de tempestade até esta quarta-feira.

Outras regiões também devem registrar onda de calor

De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, uma nova onda de calor, prevista para começar nesta quarta-feira, 12, poderá elevar os termômetros em 40°C em áreas do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a região metropolitana da capital, no noroeste de Minas Gerais, no oeste da Bahia, no Vale do São Francisco, na Bahia, e na região de sertão entre Bahia, Pernambuco e Piauí. Estima-se que tenha duração até 18 de fevereiro.

O Inmet alerta para os riscos à saúde quando a temperatura máxima se mantém 5ºC acima da média por período maior do que cinco dias. É fundamental que as pessoas se mantenham hidratadas e busquem áreas arejadas nas horas mais quentes do dia.