Mãe de Lexa também se afasta de posto de rainha de bateria no carnaval: 'Não me sinto feliz'

Darlin Ferrattry anunciou nesta terça-feira, 11, sua decisão de deixar o posto de rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, escola que desfila pela Série Ouro no Carnaval do Rio de Janeiro. Abalada com a morte da neta recém-nascida, Sofia, Darlin explicou que irá se dedicar integralmente ao apoio à filha, Lexa, neste momento de luto.

"Não me sinto feliz e nem a altura para, nesse momento, ocupar o posto de rainha de bateria, onde o meu coração é só dor, e carnaval é alegria. Preciso cuidar da minha filha Lexa nesse momento que requer minha atenção e todo amor. Peço compreensão", declarou Darlin nas redes sociais, agradecendo à direção da escola de samba.

A saída de Darlin ocorre um dia após a Unidos da Tijuca, escola de samba de Lexa, anunciar que não terá uma rainha de bateria neste carnaval, em homenagem e respeito à cantora.

Lexa anunciou nesta segunda-feira, 10, a perda da filha, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. A bebê nasceu no dia 2 de fevereiro e morreu três dias depois. Antes do nascimento, a cantora ficou internada na Unidade Semi-Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce no sexto mês de gestação.