Ozzy Osbourne revela que não pode mais andar; entenda motivo

Aos 76 anos, o cantor Ozzy Osbourne revelou que não consegue mais andar por conta dos seus problemas de saúde. O músico, que marcou época à frente do Black Sabbath durante a década de 1970, tem a doença de Parkinson e já sofreu algumas lesões na coluna.

"Não consigo andar, mas sabe o que eu estava pensando nas férias? Apesar de todas as minhas reclamações, ainda estou vivo. Posso estar reclamando que não consigo andar, mas olho para a estrada e vejo pessoas que não fizeram nem metade do que eu e não chegaram até aqui", afirmou o vocalista durante um episódio de seu programa de rádio, OZZY Speaks.

A revelação ocorre poucos dias após o anúncio do último show de Osbourne. Ao lado de Tony Iommi, Bill Ward e Geezer Butler - seus antigos companheiros de banda -, Ozzy reunirá a formação original do Black Sabbath para a apresentação final do grupo. O show ocorrerá em Birmingham, na Inglaterra, em 5 de julho, e marca a primeira vez que o quarteto se reúne em 20 anos.

O The Final Show (O Último Show, em português) também terá um solo de Ozzy. O vocalista lida com uma série de problemas de saúde, entre o Mal de Parkinson e a descoberta de um câncer em 2019, que afetaram seu desempenho nos palcos.

Além da banda, estarão presente, no festival, grupos e artistas como Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax e Mastodon.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 14 de fevereiro, às 7h no fuso de Brasília.