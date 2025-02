Brothers especulam sobre quarto fechado no 'BBB 25': 'Será que vão abrir?'

Na manhã desta terça-feira, 11, os brothers comentaram sobre o fechamento do Quarto Anos 50, do BBB 25, que está fora de circulação por tempo indeterminado. Durante a conversa, Vinícius, Daniele e Diego especularam sobre as chances de o quarto ser reaberto e levantaram dúvidas sobre os motivos da decisão.

Vinícius levantou a hipótese de que o quarto pode continuar fechado por mais tempo: "Eles tão bem gostando disso, acho que não vão abrir o outro quarto tão cedo." Daniele, por sua vez, questionou se a produção ao menos liberaria o espaço para que Aline pegasse seus pertences: "Mas será que eles vão abrir pelo menos pra Aline pegar as coisas dela, Vini?"

Com isso, Vinícius considerou a possibilidade: "Quem sabe... fiquei pensando nisso. Se no momento da manutenção interna eles entrarem..." Já Diego lembrou um detalhe importante: "Ah, é porque a Aline tem Paredão, tinha esquecido disso! Agora entendi a Daniele."

O Quarto Anos 50 foi fechado na sexta-feira, 7, após decisão da dupla Camilla e Thamiris na dinâmica 'Pegar ou Guardar', e a questão ainda é tema de conversa entre os participantes.

Entenda o fechamento do Quarto Anos 50

O Quarto Anos 50 foi fechado após uma decisão de Camilla e Thamiris, que participaram da dinâmica 'Pegar ou Guardar'. A escolha da dupla de irmãs causou um grande impacto na casa, pois elas decidiram pegar R$ 35 mil cada, o que trouxe como consequência a interdição do Quarto Anos 50, que ficou indisponível para os participantes.

Com a mudança, os moradores do quarto tiveram apenas 1 minuto e 30 segundos para pegar seus pertences antes da decisão ser concretizada. As camas disponíveis na casa ficaram mais disputadas, e as novas divisões causaram desconforto entre alguns participantes, como João Pedro, que se recusou a ceder sua cama de casal para quem tivesse perdido o espaço.

Divisão das camas: o clima esquentou

Com a falta do Quarto Anos 50, a divisão das camas gerou confusão. João Gabriel tentou apaziguar a situação oferecendo a cama de casal do Quarto Fantástico, mas seu irmão, João Pedro, não gostou da ideia e fez questão de reclamar: "Eu vou sair de onde eu estou dormindo desde o primeiro dia, para os outros que perderam o quarto lá embaixo?", questionou ele. Isso gerou uma discussão acalorada entre os dois irmãos, com João Gabriel dizendo: "Custa você deixar a menina dormir? Vira homem!"

Outro momento de tensão aconteceu quando Guilherme foi obrigado a dormir no chão devido à falta de camas disponíveis. Diego Hypolito, indignado, questionou: "Desde que começou o programa, ele já dormiu, pelo menos, umas dez vezes no chão. Vocês acham isso certo?" Mesmo com a insistência de Guilherme em não ocupar a cama oferecida, o clima seguiu tenso dentro da casa.

Quando o Quarto Anos 50 será reaberto?

Embora as especulações continuem entre os brothers, a data de reabertura do Quarto Anos 50 ainda é incerta. A decisão de Camilla e Thamiris pode ter mudado a dinâmica da casa de forma permanente, com o quarto permanecendo fechado até novas ordens da produção.

Um fator que pode influenciar o destino do cômodo é a permanência de Aline no jogo. A sister, que fazia parte do Quarto Anos 50, disputa a preferência do público no Paredão desta terça-feira, 11, contra Gabriel e Vitória Strada. Caso seja eliminada, ainda não se sabe se terá a oportunidade de recuperar seus pertences diretamente ou se a produção permitirá o acesso ao cômodo antes de sua saída.

Procurada, a assessoria da Globo informou que ainda não há detalhes sobre a reabertura do espaço. "Isso será anunciado pelo programa", respondeu a emissora.