Filha de Ludmilla ganha presente especial de Vini Jr.; saiba o que é

Ainda na barriga de uma das mães, Zuri, filha da cantora Ludmilla e da dançarina Brunna Gonçalves, ganhou um presente de Vini Jr. O jogador do Real Madrid deu de presente um uniforme completo do time.



O uniforme veio autografado: "Para Zuri. Beijos com muito carinho do Titio Vini Jr.".



Ludmilla mostrou o presente em um story no seu perfil no Instagram, onde comentou: "Fico derretida, gente".



Brunna e Ludmilla revelaram a gravidez em novembro do ano passado durante um show do Numanice, em São Paulo. A escolha do casal foi pelo método de fertilização in vitro, no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois ele é transferido para o útero.



Para o nome da criança, as mamães buscaram inspiração no idioma suaíli, falado em países da África Oriental, como Quênia, Uganda, Moçambique e na República Democrática do Congo. No idioma, existe a palavra "nzuri", que significa "linda", "bonita". Ao aportuguesar, o nome perdeu o "n" inicial.