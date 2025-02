Escolas estaduais de SP melhoram desempenho, mas ainda não retomam nível pré-pandemia

As escolas da rede estadual de ensino de São Paulo tiveram uma melhora no desempenho do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) em 2024 em relação ao ano anterior, mas ainda não alcançaram os resultados pré-pandemia. A Secretaria da Educação do Estado diz que haverá a necessidade de "esforço contínuo" para resolver a defasagem e afirma que vai ampliar as ações de recomposição da aprendizagem.

São duas provas aplicadas: de Língua Portuguesa e Matemática, e participam da avaliação estudantes dos 2º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental (participação de mais de 90% dos alunos). O 3º ano do ensino médio também é avaliado, mas por meio do Provão Paulista (participaram cerca de 84% dos alunos).

O principal avanço foi nas turmas de 2º ano do fundamental, em que o desempenho dos alunos melhorou 45,3% em Matemática em relação a 2023, e 28% em Língua Portuguesa. Nos demais anos avaliados, a melhora variou entre 6% e 13,8% em Matemática e entre 3,3% e 6,5% em Português.

O secretário da Educação, Renato Feder, atribui o aumento das notas do 2º ano da rede estadual às ações de formação constante de professores alfabetizadores, avaliação de fluência leitora, inclusão de professor tutor nas turmas de anos iniciais da rede estadual e material extra para alfabetização e letramento matemático.

"Esses resultados corroboram para o anúncio recente dos resultados da Avaliação de Fluência Leitora, que mostram que nossos alunos estão, cada vez mais, aprendendo a ler na idade certa. O impacto também se reflete no aprendizado de Matemática, com a formação de professores e uso de ferramentas que estimulam o interesse no aprendizado", diz Feder.

Além disso, se manteve o padrão de piora ao longo das etapas escolares: no 2º ano do fundamental, a nota foi de 8,6 (em escala de 0 a 10) em Língua Portuguesa, e 9 em Matemática.

Nas séries seguintes, o desempenho cai para 6,5 e 5,7, respectivamente, no 5º ano -, e chegam a resultados bem mais baixos no ensino médio - 3,1 (Português) e 2,7 (Matemática) no 3º ano. Essa mesma tendência é observada em avaliações nacionais.

Na comparação com a série histórica, os resultados ainda ficam aquém do que era visto antes da pandemia.

- Em 2019, o desempenho de Matemática foi de 231,3 no 5º ano e 259,9 no 9º ano.

- Já em 2024, as notas foram menores de 222,5 e 248,5 pontos, respectivamente.

- Em Português, os resultados mais recentes foram de 206,8 no 5º ano, e 235,7 no 9º ano.

- Em 2019, as notas na mesma disciplina foram de 216,8 e 249,6.

No 2º ano do fundamental e 3º ano do ensino médio, não há série histórica anterior à pandemia, por diferenças metodológicas.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) afirma que a recuperação de defasagens exigirá "tempo e esforço contínuo", mas que acrescenta que "segue comprometida com a missão de oferecer educação de qualidade, inclusiva e acessível para todos". Diz ainda que para os estudantes que apresentam dificuldades, serão intensificadas as ações de recomposição da aprendizagem.

"Iniciativas como o Aluno Monitor do BEEM, implantado este ano, vai apoiar a recuperação de conteúdos, proporcionando aos estudantes uma forma mais personalizada de acompanhamento. O Professor Tutor, por sua vez, foi expandido, garantindo que mais alunos tenham acesso a reforços pedagógicos e apoio intensivo nas áreas em que apresentaram dificuldades, contribuindo diretamente para o aumento do desempenho", completa.

Redes municipais

Nas redes municipais de ensino, que também fizeram a prova nos 2º, 5º e 9º ano do fundamental, o desempenho foi mais baixo do que no sistema estadual.

No Saresp de 2024, as turmas de 2º ano do fundamental das redes municipais tiveram proficiência de 184,1 pontos em Língua portuguesa e 176,5 em Matemática, abaixo do desempenho das escolas estaduais (195,8 em Português e 196,7 em Matemática).