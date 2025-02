Thamiris e Camilla trocam farpas no 'BBB 25' após desentendimento no Quarto Nordeste

As irmãs Thamiris e Camilla protagonizaram uma nova discussão no BBB 25 nesta terça-feira, 11. Enquanto se arrumavam no Quarto Nordeste, Thamiris reclamou da forma como Camilla jogou sua calcinha de biquíni.

A trancista respondeu com ironia, e a troca de farpas escalou quando Thamiris criticou a postura da irmã, afirmando que ela reage diferente com outros brothers. "Reagiu péssima, como sempre", disparou.

Irmãs que brigam

Esse não foi o único momento em que Thamiris e Camilla se estranharam. Enquanto se arrumavam para o primeiro Show de Quarta, que contou com a apresentação da cantora Anitta e de seu pai, Mauro Machado, as irmãs voltaram a trocar farpas.

A trancista questionou: "Cadê minhas xuxinhas que estavam aqui, agora?". Thamiris respondeu prontamente: "Não sei. Tá igualzinho minha mãe, acusando os outros". Camilla se defendeu e, em seguida, a nutricionista disparou: "Tá estressada? Estou brincando com você. Ai, nossa, chata".

O atrito entre as irmãs também foi percebido em outras dinâmicas do jogo. Camilla desabafou sobre as dificuldades de jogar ao lado de Thamiris, ao precisarem escolher uma dupla para sofrer uma consequência. Camilla revelou que não teria votado em Guilherme e Delma, mas Thamiris insistiu na decisão. "Muito difícil jogar em dupla. Porque eu jamais teria votado neles", lamentou Camilla.