Avião colide com carro em pista do Aeroporto do Galeão, no Rio

Um avião da companhia aérea Gol colidiu, na noite dessa terça-feira (11), com um carro de manutenção na pista do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Tom Jobim/Galeão, durante um procedimento de decolagem. Segundo a concessionária que administra o aeródromo, RioGaleão, o acidente ocorreu por volta das 22h, mas ninguém ficou ferido.

A aeronave se preparava para decolar com destino a Fortaleza, quando houve a colisão. De acordo com a concessionária, os passageiros desembarcaram da aeronave logo depois do acidente, e o aeroporto manteve sua operação normal de pousos e decolagens.

A Gol informou que o carro estava na pista durante o procedimento de decolagem. “Tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos passageiros. A empresa informou ainda que o incidente não afetará outros voos”.

Segundo a Gol, um voo extra foi colocado à disposição dos passageiros que preferiram embarcar para Fortaleza. A Aeronáutica enviou uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) ao local, que foi preservado pela concessionária, para começar a apuração das causas do acidente.