Avião colide com carro na pista do aeroporto do Galeão, no Rio

Um avião colidiu com um carro de manutenção na pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu por volta das 22h desta terça-feira, 11, e não deixou vítimas.

Segundo informações da RIOgaleão, concessionária responsável pela administração do local, os passageiros foram desembarcados da aeronave em segurança e o aeroporto "continua operando normalmente para pousos e decolagens".

No momento do choque, o Boeing 737 Max 8 da Gol já havia iniciado os procedimentos para decolar, processo interrompido na sequência.

O Procurador do Ceará Átilla de Oliveira estava na aeronave durante o incidente e compartilhou em um post no X (antigo Twitter), imagens do momento da colisão. "Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista", disse.

Aumento de acidentes envolvendo aviões

O caso ocorre menos de uma semana após um avião de pequeno porte cair no meio da Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Na ocasião, a aeronave derrubou um poste, bateu em um ônibus e explodiu. Piloto e copiloto morreram. Outras seis pessoas que estavam no coletivo tiveram ferimentos leves.

No mês passado, um avião tentou pousar no Aeroporto de Ubatuba, no litoral paulista, atravessou o alambrado e explodiu na praia. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram gravemente feridas.

Especialistas dizem ser difícil apontar apenas uma tendência por trás da alta no número de acidentes envolvendo aviões.

Uma possível explicação se dá por meio da combinação de fatores, entre elas estão o maior número de voos, as mudanças climáticas e o grande volume de registros por câmeras e de disseminação de imagens em redes sociais, elevando a percepção de risco.

No Brasil, 2024 teve o maior número de acidentes aéreos da série histórica do Painel Sipaer, que mostra ocorrências desde 2015. A plataforma é gerida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB).

Foram 175 acidentes e 152 mortes por este motivo no País no ano passado - o índice de fatalidade (número de mortes por quantidade de acidentes) também foi o maior dos últimos 10 anos, ficando em 86,9%.

Em 2023, foram 155 acidentes aéreos e 77 mortes. O índice de fatalidade em 2023 foi de 49,7%. Ou seja, em um ano, os acidentes cresceram 12,9%. Já as mortes por este motivo quase dobraram (+97,4%). Esse balanço é influenciado, no entanto, pela queda do avião da Voepass, em Vinhedo (SP), que teve 62 vítimas em uma única ocorrência.