Guilherme Arantes faz vídeo para vender o carro: 'Sou eu mesmo, não é fake'

Guilherme Arantes postou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira, 11, em que anuncia a venda de seu carro e ironiza: "Sou eu mesmo, não é fake". Ele brinca com o fato de não estar precisando do dinheiro e esclarece que a venda não é um golpe. O veículo é uma Ford Ranger XLS 2013, anunciada na página do cantor no Facebook pelo valor de R$ 76 mil.

Nos comentários da publicação de venda, fãs e seguidores questionaram a autenticidade do anúncio, feito no nome de um de seus funcionários, Wallace. O motivo do vídeo, explica ele, é mostrar que a conta "não foi hackeada", e que o carro é do cantor. "(Ele) já é meu funcionário há anos", completa.

"Quem falou que é fake, quebrou a cara. Quem falou que eu estou precisando, nem show eu estou fazendo porque estou compondo, fazendo músicas", diz também. Por fim, o compositor e cantor ironiza: "Eu não fico correndo atrás da grana, da fama, com aquela agenda ostensiva, show para caramba. Isso só faz quem não cria nada, não faz música nenhuma".