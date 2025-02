Império Serrano diz que todas as fantasias para o Carnaval estão em fábrica que pegou fogo

Rio - O Império Serrano informou que todas as fantasias para o Carnaval 2025 estão no interior da fábrica em chamas, em Ramos. O fogo toma conta do imóvel da Maximus Confecções desde o início da manhã desta quarta-feira (12).



Segundo a nota publicada nas redes sociais da agremiação, o foco inicial é em garantir a segurança dos envolvidos e que, posteriormente, a escola irá informar o tamanho do dano sofrido.



"O Império Serrano lamenta profundamente o incêndio que ocorre nas dependências da Maximus Confecções. Informamos que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano se encontram na fábrica. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos", diz a nota.



O desfile da escola está marcado para acontecer no dia 1º de março, pela Série Ouro.



A Unidos da Ponte, outra agremiação da divisão de acesso, que desfilará no dia 28 de fevereiro, informou que todas as suas fantasias também estão na fábrica atingida pelo incêndio.



"O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Ponte lamente profundamente o incêndio que ocorre neste momento na Maximus Confecções. Toda produção de nossas fantasias para o Carnaval 2025 se encontram nesta fábrica. É de extrema importância garantir a segurança de todos que estão presentes no local", informou a direção da escola.

Em nota, a Liga RJ disse que a fábrica "desempenha um papel fundamental no fornecimento de materiais para as escolas de samba e, além disso, serve como espaço para a confecção de fantasias de diversas agremiações".



Ainda de acordo com a Liga, o incêndio "atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização".



Uma Assembleia Geral Extraordinária será convocada para avaliar a situação e definir os próximos passos, para que "nenhuma escola de samba filiada seja prejudicada".