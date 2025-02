Dez pessoas estão em estado grave após incêndio em fábrica no Rio

Vinte e uma pessoas que estavam na fábrica de fantasias de carnaval que pegou fogo na manhã desta quarta-feira (12) em Ramos, no Rio de Janeiro, foram resgatadas. Segundo a secretaria estadual da Saúde, dez vítimas estão no Hospital Estadual Getúlio Vargas, todas em estado grave por queimadura por via aérea e inalação de fumaça tóxica. Eles estão entubados para proteção das vias aéreas e foram encaminhados para a UTI.

Outros quatro estão no Hospital Municipal Souza Aguiar; três no Hospital Federal de Bonsucesso; dois no CER da Ilha do Governador; dois no Hospital Municipal Salgado Filho e uma no Hospital do Andaraí. O fogo foi controlado por volta das 10h.

Ministério Público do Trabalho abre investigação

O local operava em três turnos para dar conta da alta demanda de produção e alguns funcionários dormiam no estabelecimento quando as chamas começaram.

Por conta disso, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) abriu investigação preliminar sobre as condições de trabalho dos funcionários da fábrica.

"O MPT-RJ autuou com urgência uma Notícia de Fato (NF) para apurar as condições de trabalho na fábrica onde ocorreu um incêndio na manhã desta quarta-feira (12/02), em Ramos", informou.

Irregularidades

A fábrica de fantasias não tinha aprovação dos bombeiros para funcionar, disse o coronel Luciano Sarmento, subcomandante do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. A confecção também está em situação irregular junto à Receita Federal e, portanto, inapta a funcionar. A empresa está inadimplente desde outubro de 2023. A declaração de inaptidão é decorrente de "omissão no cumprimento da obrigação de entrega de quaisquer declarações por 90 dias contados do vencimento do prazo estipulado".

Apesar de todos os problemas, a Prefeitura do Rio afirma que o imóvel possui o alvará de funcionamento para a atividade de confecção.

Combate ao fogo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada pouco antes das 8h. Mais de 30 viaturas e cerca de 90 bombeiros atuaram no combate às chamas. O Grupamento de Operações Aéreas e de especialista em salvamento em altura também participaram dos trabalhos. Quatro pessoas foram resgatadas pela janela.

O local produz fantasias para os desfiles de escolas de samba do carnaval, dentre elas, a Império Serrano e a Unidos da Ponte. Ambas divulgaram notas pelas redes sociais.