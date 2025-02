Tiroteio provoca o fechamento da Avenida Brasil; polícias buscam traficante

Um helicóptero da Polícia Militar foi atingido durante uma operação no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 12, e precisou fazer um pouso forçado. O tiroteio provocou o fechamento da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, na altura da Cidade Alta, nos dois sentidos.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Rio, durante o confronto, o helicóptero foi alvejado com dois tiros e fez um pouso forçado no Comando Naval da Marinha, na Penha. Ainda de acordo com a pasta, policiais militares e civis realizavam uma ação conjunta para prender o traficante Peixão.

Um ônibus que circulava na linha 774 (Madureira x Jardim América) foi atingido por um tiro, de acordo com o Rio Ônibus, sindicado das empresas de ônibus da cidade que reúne 28 companhias. Devido ao tiroteio em Cidade Alta, 10 linhas de ônibus municipais sofreram desvios nos itinerários.

"Mais uma vez reiteramos o apelo as autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca", diz nota do Rio Ônibus.