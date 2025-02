Incêndio em fábrica na zona norte: funcionários conseguiram sair antes de o fogo se alastrar

Um incêndio atinge uma fábrica na zona norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 12. Segundo os bombeiros, não há feridos. O fogo começou por volta das 17h.

O galpão fica localizado na Rua Sampaio Correia, 120. Oito viaturas atuam no combate às chamas. Por conta do material, há riscos de explosões.

Os bombeiros fizeram um cordão de isolamento na via. As chamas puderam ser vistas da Marginal Tietê.

De acordo com relatos, os funcionários do estabelecimento conseguiram sair antes do fogo se alastrar. "Começaram a gritar fogo, fogo e nós corremos para lá com os extintores. Mas, quando chegamos na porta, não tinha mais jeito. O fogo já tinha se espalhado e começaram as explosões", disse Geraldo Cesário Silvestre, que trabalha em frente ao galpão industrial.

"Escutamos uma explosão e achamos até que era o pneu da carreta que tinha estourado. Quando desci para ver, o fogo já estava bem alto, chegando no telhado", contou Adelcio Pereira da Silva.