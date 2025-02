Presidente do TCU dá tempo para ministro Bruno Dantas ajustar voto sobre Pé-De-Meia

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo, deu um prazo para que o ministro Bruno Dantas ajuste o seu voto sobre as regras para execução do programa educacional Pé-De-Meia. Ele colheu sugestões dos demais ministros da Corte de Contas e apresentará um novo parecer no final da sessão para que possa ser analisado ainda nesta quarta-feira, 12.

A sessão foi retomada há pouco por Rêgo. Os ministros discutem um consenso no voto apresentado por Dantas, mostrado há pouco pelo Broadcast.