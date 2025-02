Novela 'Beleza Fatal' começa a ser exibida na Band em março, em horário nobre

Beleza Fatal, primeira novela original do streaming Max, teve a sua data de estreia na TV aberta anunciada nesta quarta-feira, 12. O folhetim com Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz no elenco chega à Band no dia 10 de março, com exibição em horário nobre de segunda a sexta-feira, às 20h30.

O anúncio foi feito durante a participação do ator Murilo Rosa no programa Melhor da Tarde, de Catia Fonseca. Na história, ele interpreta o cirurgião plástico Tomás, marido de Márcia, a filha desaparecida de Átila, personagem de Herson Capri.

No streaming, a novela estreou em 27 de janeiro e está chamando atenção nas redes sociais e também elogiada pela crítica especializada. Em uma das cenas, inclusive, Lola - vilã da trama interpretada por Camila Pitanga - manda uma indireta para a TV aberta.

"Eu estou no futuro", diz Lola. "Eu sou o streaming e o seu pai é a TV aberta, entendeu? A TV aberta está morrendo! Eu estou aqui! Vivíssima!", gritou a personagem.

Na trama, a vilã é responsável por armar a prisão de Cléo (Vanessa Giácomo), mãe de Sofia (Camila Queiroz), e construir um império no ramo das cirurgias plásticas às custas de mentiras, manipulações e ambição desmedida. Após ter a vida destruída por Lola, Sofia busca justiça.

Novelas na Band

O lançamento de Beleza Fatal marca o retorno da Band à teledramaturgia, uma história de quase 60 anos. Um dos primeiros sucessos da emissora foi Cara a Cara, de 1970, estrelado por Fúlvio Stefanini e Fernanda Montenegro.

Nos anos 1980, vieram mais campeãs de audiência como Meu Pé de Laranja Lima e Os Imigrantes, de Benedito Ruy Barbosa, vencedora de seis categorias no prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

Em 2006, foi a vez do público infanto-juvenil curtir o folhetim musical Floribella, protagonizado por Juliana Silveira.