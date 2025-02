'BBB 25': Daniele Hypolito é barrada de Festa do Líder e ficará isolada em quarto

Daniele Hypolito foi a escolhida pelo líder João Gabriel para ser barrada da Festa do Líder do BBB 25 nesta quarta-feira, 12. A sister ficará isolada em um quarto e não poderá ter contato com os demais participantes ao longo da festa.

Ela ficará apenas com água e pão à disposição até o amanhecer. Para tentar sair da casa, a ex-ginasta poderá montar um quebra-cabeça de 300 peças.

A comemoração terá rodeio como tema. A pista de dança será inspirada em uma arena de final de rodeio de Las Vegas, nos EUA, evento que o brother sempre sonhou participar. O chão do cenário fará referência à terra batida onde acontece a prática competitiva e o mobiliário será predominantemente de ferro, com tonéis usados como mesas.

Mais cedo, os brothers também participaram de uma dinâmica que envolveu vetos para a Prova do Líder. Diogo Almeida e Gracyanne Barbosa foram os perdedores e não participarão do desafio na quinta, 13.