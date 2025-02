Vetada da festa do 'BBB 25', Dani Hypólito vira meme com quebra-cabeça e áudio vazado

O veto do líder João Gabriel no BBB 25 deixou Daniele Hypólito de fora do Show de Quarta, no dia 12. Impedida de curtir a festa, ela teve que montar um quebra-cabeças e teve apenas pão e água disponíveis como alimentos. Entretanto, nas redes sociais, o momento virou uma piada para os internautas.

Durante a montagem do quebra-cabeça, vazou um suposto áudio da produção em que uma voz sugeria que Daniele não conseguiria montar o brinquedo. Ele continha uma imagem do líder e possuía 300 peças.

Se montasse a imagem a tempo, Daniele poderia sair do quarto antes do amanhecer.

"Ela não vai conseguir montar", diz a voz. Internautas riram e brincaram que a demora era "proposital". O ex-BBB João Pedrosa brincou, também nas redes sociais, que "ia amar" estar na situação da Sister.

Outros usuários do X, antigo Twitter, expressaram momentos de humor ao propor quebra-cabeças mais difíceis.

"Ela deve estar com fogo nos olhos e com razão", comentou outro.