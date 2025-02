Camilla alerta Vitória Strada sobre Renata e Eva no 'BBB 25': 'Se incomodam muito com você'

Na madrugada desta quinta-feira, 13, Camilla e Vitória Strada conversaram sobre a dupla Eva e Renata e a rivalidade que as amigas criaram contra a atriz dentro do Big Brother Brasil 25.

"Elas se incomodam muito com você, ficam muito preocupadas com o que você está fazendo e deixa de fazer", afirmou a trancista durante a Festa do Líder. "Elas reparam muito em você." Camilla ainda revelou que sente "ranço" da Eva, mas que não nutre o mesmo sentimento por Renata.

"A gente acha que ranço é só implicância, mas não. Tem uma intuição", disse Vitória. A atriz também afirmou que já notou o incômodo da dupla, mas que desistiu de tentar entender a motivação da inimizade.

Ainda na conversa, Camilla e Vitória chegaram a conclusão de que Eva e Renata "nunca estiveram em uma posição desconfortável dentro do jogo". "Quem vai trazer essa posição desconfortável?", questionou a trancista.

"Eu tô pronta", afirmou a atriz. "Eu também. Pode contar comigo, minha filha, que a gente tá no embate então", finalizou Camilla. "Tô pronta num nível", concordou Vitória.