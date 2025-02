Após polêmicas, Karla Sofia Gascón não irá ao Bafta

Karla Sofia Gascón, protagonista de Emilia Pérez, não irá ao BAFTA Film Awards neste domingo, 16. A ausência da atriz, que interpreta a personagem-título do longa francês, não é uma surpresa, já que a própria confirmou na última semana que iria se afastar da campanha de divulgação do longa.

Gascón vem se ausentando dos eventos da temporada de premiação desde que publicações antigas e controversas em suas redes sociais vieram à tona no fim de janeiro, o que afetou negativamente sua imagem e a repercussão do filme dirigido por Jacques Audiard. Com isso, ela já esteve ausente do Critics' Choice, do PGA Awards (prêmio do sindicato de produtores) e do Goya, o 'Oscar espanhol'. O BAFTA, no entanto, é possivelmente o prêmio mais notório entre todos os citados. Ainda não se sabe se ela irá comparecer ao Oscar, no dia 2 de março.

Emilia Pérez tem 11 indicações ao BAFTA, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Atriz, para Karla Sofia. Apesar disso, seu nome não apareceu na lista de convidados para a cerimônia. Zoe Saldaña e Selena Gomez, por outro lado, estarão no evento e devem apresentar uma das categorias.

Após Audiard dizer em entrevista ao Deadline que teve sua confiança em Sofia "abalada" diante dos recentes acontecimentos, a atriz comunicou em suas redes sociais que se afastaria do restante da campanha:

"Decidi, pelo filme, pelo Jacques, pelo elenco, pela incrível equipe que merece, pela bela aventura que todos tivemos juntos, deixar o trabalho falar por si, esperando que o meu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que é, uma bela ode ao amor e à diferença. Peço sinceras desculpas a todos que foram magoados no caminho", escreveu.

O BAFTA será exibido no Brasil pela primeira vez este ano, pois Ainda Estou Aqui concorre ao prêmio de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, disputando o prêmio com Emilia Pérez (França), Tudo que Imaginamos como Luz (Índia), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Kneecap (Irlanda).

A cerimônia será transmitida ao vivo no domingo a partir das 16h (horário de Brasília), pela TNT na TV paga e pela Max no streaming. Conclave lidera a lista com 12 indicações.