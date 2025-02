Granada é encontrada nos trilhos do trem na Zona Norte

Uma granada foi encontrada na manhã de quinta-feira (13) na linha férrea da SuperVia, próxima à estação Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. O objeto foi retirado por forças de segurança minutos depois.



O encontro do artefato explosivo não afetou a circulação do ramal Saracuruna.



O achado da granada ocorre um dia após um intenso tiroteio nas comunidades de Vigário Geral e Parada de Lucas, que deixou quatro pessoas feridas. Os disparos obrigaram um helicóptero da PM a realizar um pouso forçado e causaram o fechamento parcial da Linha Vermelha e Avenida Brasil.



Segundo a SuperVia, o confronto afetou o itinerário no ramal Saracuruna, que foi normalizado às 21h.